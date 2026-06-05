İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde bir araca ateş açtığı, saldırıda aynı aileden 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay, El Halil'in güneyindeki Tel Rumeyde bölgesinde meydana geldi. İsrail askerlerinin seyir halindeki bir aracı hedef aldığı belirtildi. Açılan ateş sonucu araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralananlar arasında bulunan 7 aylık bebeğin sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı. Olayın ardından bölgede gerginliğin arttığı belirtilirken, saldırıya ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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