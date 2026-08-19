İsrail’in Suriye’ye yönelik son hava saldırısının ardından Tel Aviv’den Türkiye ile gerilimi artırabilecek yeni bir açıklama geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığına ilişkin doğrudan mesaj verdi.

İsrail, Suriye ile güvenlik konusunda mevcut durumun korunmasına yönelik bir mutabakat bulunduğunu savunarak, Şam yönetiminin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne Türk askerlerinin konuşlandırılmasına izin vererek bu mutabakatı ihlal etmeye hazırlandığını öne sürdü.

“TÜRK ASKERİNİN KONUŞLANDIRILMASI İSRAİL İÇİN TEHDİT”

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

-İsrail ve Suriye, güvenlik meselelerinde statükonun korunması konusunda anlaşmıştı. Suriye, Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin vererek bu statükoyu ihlal etmenin eşiğine geldi.”

-İsrail, Türk askerlerinin Suriye’nin kuzeyindeki bir hava üssünde bulunmasını doğrudan kendi güvenliğiyle ilişkilendirdi.

-İsrail, böyle bir konuşlanmanın İsrail’in güvenliği açısından tehdit oluşturacağı konusunda Suriye’yi defalarca uyardı.

“SURİYE UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİ”

İsrail Başbakanlık Ofisi, Şam yönetiminin söz konusu uyarıları dikkate almadığını da öne sürdü.

Açıklamada, “Suriye bu uyarıları görmezden gelmeyi tercih etti.” ifadelerine yer verildi.

İsrail yönetimi ardından Suriye’deki askeri hareketliliğe müdahale edebileceği tehdidinde bulunarak, “İsrail, güvenliğine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyecektir ve statükoya geri dönülmesini memnuniyetle karşılayacaktır” açıklamasını yaptı.

AÇIKLAMA EBU ZUHUR HAVA ÜSSÜNÜN VURULMASININ ARDINDAN GELDİ

İsrail’in Türkiye’yi hedef alan açıklaması, İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na düzenlediği saldırının hemen ardından geldi.

TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, "İsrail’in Suriye’ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

-Suriye’nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne bugün (18 Ağustos) sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz.

-İsrail, Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir.

-İsrail’in Suriye’ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz.

ABD: GEREKSİZ BİR TIRMANMA

İsrail’in Suriye’ye düzenlediği saldırıya Washington’dan dikkat çeken tepki geldi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, saldırıyı “bölgesel istikrara hizmet etmeyen gereksiz bir tırmanma” olarak nitelendirdi.

Barrack, saldırı öncesinde Türkiye’nin bilgilendirilmediğini belirterek, Türk tarafının sınırına yaklaşan İsrail jetlerini radarda takip ettiğini söyledi. Bu durumun Türkiye’yi askeri karşılık verme hazırlığına itebileceğini ifade eden Barrack, krizin çatışmaya dönüşmemesini “soğukkanlılığın” sağladığını belirtti.