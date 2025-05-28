İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze şefi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğünü söyledi.

Bu açıklamanın ardından kısa bir süre Hamas'ın, ateşkes konusunda ABD ile anlaştığı belirtildi. Son taslağa göre, İsrail'in kabul etmesi durumunda 70 günlük bir ateşkes söz konusu.

HAMAS LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas'ın en son lideri olan ve 'Gölge Sinvar' ismiyle bilinen Muhammed, İsrail'in en çok aranan isimlerinden biriydi ve geçen yıl İsrail askerleriyle girdiği çatışmada öldürülen militan grubun eski lideri Yahya Sinwar'ın küçük kardeşiydi.

Raporlar Sinvar'ın diğer Hamas komutanlarıyla hastane yerleşkesinin altındaki bir tünelde ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere toplantı yaptığını öne sürüyor.

Wall Street Journal'a göre toplantıya aralarında Refah Tugayı komutanı Muhammed Şabana'nın da bulunduğu çok sayıda üst düzey militan katıldı ve grubun kendi güvenlik protokolleri ihlal edildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar teröristlerin sonraki günlerde Şabana'nın cesedini bulup gömdüklerini ve savaşın sonunda kalıcı bir mezara nakletmeyi planladıklarını söyledi.

ATEŞKESTE ANLAŞTILAR

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcadığını ve bu kapsamda ABD temsilcisi Steve Witkoff ile genel bir çerçeve üzerinde uzlaştığını duyurdu.

Açıklamada, bu çerçevenin kalıcı bir ateşkesi, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini, insani yardımların kesintisiz akışını ve anlaşmanın ilanından hemen sonra bölgenin idaresini devralacak bir profesyonel komitenin atanmasını öngördüğü belirtildi.

Hamas, bu anlaşmanın savaşın sona ermesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Açıklama, Hamas liderinin öldüğünün duyurulmasından dakikalar sonra geldi.

Tarafların üzerinde mutabık kaldığı plan, on İsrailli esirin ve bazı cenazelerin serbest bırakılmasını içeriyor.

Buna karşılık belirli sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılması öngörülüyor. Bu takas, arabulucuların garantisi altında gerçekleşecek.

Hamas, anlaşmanın son şekliyle ilgili İsrail'den nihai yanıtı beklediğini açıkladı.