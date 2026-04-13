İran, Lübnan ve Gazze başta olmak üzere saldırılarla Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davası ertelendi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, mahkeme Netanyahu'nun ‘son dönemde İsrail'de ve Orta Doğu genelinde meydana gelen olaylarla ilgili güvenlik ve siyasi nedenleri’ öne sürerek yolsuzluk duruşmalarının 2 hafta süreyle ertelenme talebini şartlı kabul etti.

Bu hafta görülmesi beklenen duruşmaları erteleyen mahkeme gelecek hafta görülecek duruşmalar içi tekrar başvuruda bulunulmasını istedi.

Mahkemenin kararında ‘ayrıntılı olarak açıklanan koşulları göz önünde bulundurarak ve başka seçeneği olmadığı için' Netanyahu'nun talebinin kabul edildiği aktarıldı.