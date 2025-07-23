Başbakan Benjamin Netanyahu'yu bombayla öldürmeye teşebbüs etme suçlamasıyla Şin Bet (İsrail Güvenlik Ajansı), yaşlı bir kadını tutukladı. İsrail kamu yayıncısı KAN Çarşamba günü bu haberi verdi.
İki hafta önce tutuklanan kadın, tüm devlet kurumlarına girme ve başbakana yaklaşma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Şin Bet, yaşlı kadını saatler süren bir sorguya aldı. Daha sonra da konuyla ilgili detaylara yayın yasağı getirdi.
KAN'ın haberine göre, Perşembe günü kadına cinayet komplosu ve terör eylemi gerçekleştirme komplosu suçlamalarıyla dava açılacak.