İsrail Donanması, 14 yıllık hazırlık ve Almanya'dan başlayan 24 günlük yolculuğun ardından en yeni ve en gizli savaş platformu INS Drakon'u Hayfa Deniz Üssü'nde törenle karşıladı.

İsrail basınında yer alan habere göre, yaklaşık 500 milyon avro değerindeki 3 bin tonluk dev denizaltı, gelişmiş İsrail silah ve istihbarat sistemlerinin entegrasyonuyla iki ay içinde tamamen faaliyete geçecek.

Düşman kıyılarına yakın bölgelerde fark edilmeden uzun süre operasyon yürütme, üstün istihbarat toplama ve yüksek hassasiyetli saldırı kapasitesine sahip olan INS Drakon, İsrail'in denizaltı filosu Shayetet 7'ye katılan altıncı ve en gelişmiş gemi oldu.

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Zorlu derin deniz testlerinin ardından teslim alınan denizaltı, İsrail'e bugüne kadar ulaşamadığı uzak bölgelerde tam gizlilikle hareket etme yeteneği kazandırıyor.

İsrail basını, Türk Donanması'nın güçlenen yapısının da Tel Aviv yönetimi tarafından yakından takip edildiğini belirterek "Ankara'nın deniz gücünü stratejik bir varlık olarak giderek daha fazla değerlendirmesi nedeniyle Türk Donanmasının genişlemesi ve modernizasyonunun İsrail savunma yetkilileri tarafından yakından izlendiği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.