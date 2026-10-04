İsrail merkezli Walla’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ordusunun İsrail’in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 3 bin askeri bulunuyor.

Bu personelin hava savunma sistemleri, pilotluk, destek ve lojistik faaliyetlerin yanı sıra askeri karargahlarda görev yaptığı belirtildi. Haberde, son haftalarda bazı birliklerde görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle rutin personel rotasyonunun da gerçekleştirildiği aktarıldı.

EK ASKER VE UÇAK İDDİASI

Walla’nın haberinde, rutin rotasyonun yanı sıra ABD’nin olası bir bölgesel gerilime hazırlık amacıyla önümüzdeki haftalarda İsrail’e ek asker ve hava unsurları göndermesinin beklendiği ileri sürüldü.

ABD’nin son dönemde Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdığına ilişkin haberler de İsrail basınına yansırken, Walla daha önce ABD’nin bölgeye ek askeri unsurlar ve üçüncü bir uçak gemisi göndermeye karar verdiğini bildirmişti.

Haberde, İsrail ordusunun İran’la yeniden çatışma yaşanması veya bölgede gerilimin kısa sürede tırmanması ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Olası geniş çaplı bir çatışma durumunda İran’da hedef alınabilecek noktalar üzerinde çalışmalar yapıldığı ve İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun sürdüğü kaydedildi.

ZAMİR ABD ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de ülkedeki güvenlik durumu ve ordunun yüksek alarm seviyesine geçirilmesi nedeniyle gelecek günlerde yapmayı planladığı ABD ziyaretini iptal ettiği bildirildi. Zamir’in Washington’da CENTCOM Komutanı Brad Cooper ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile görüşmesi planlanıyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkeye yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve buna ilişkin işaretler olduğunu savunmuştu.

Netanyahu olası saldırının kimden gelebileceğine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, muhalefet söz konusu açıklamayı “siyasi manevra” olarak değerlendirmişti. İsrail basınında ise açıklamanın ardından ülkedeki güvenlik durumunun ve ordunun alarm seviyesinin artırıldığına ilişkin haberler yer aldı.