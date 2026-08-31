İsrail televizyon kanalı Kanal 13'ün ana haber bülteninde aktarılan bilgilere göre Mossad, son yıllarda İran rejimini devirmek amacıyla 'binlerce Kürt militanı' İsrail'de eğitti.

7 Ekim sonrasında büyüyen, teşkilat dışından yönetilen ve tanınmış bir Mossad ajanı tarafından idare edilen küresel ölçekli ve yüksek bütçeli bir plan yapıldı.

"Çizmeli Kedi" adı altında düzenlenen operasyon kapsamında 'Kürt asıllı' olduğu vurgulanan binlerce militan eğitim aldı.

Bu esnada Mossad, İran içinde adımlar atarak bahsi geçen militanların yaratacağı baskıyı siyasi bir devrime dönüştürmek amacıyla hazırlık yaptı.

Ancak bu planlar, ABD'nin operasyonu veto etmesiyle sona erdi. İsrail, operasyonun fişini çekti.

BİNLERCE MİLİTANI İSRAİL'DE EĞİTTİLER

Perde arkasında Mossad bünyesinde "Çizmeli Kedi" kod adıyla İran rejimini devirmeye yönelik iddialı bir plan şekillendirildi.

Dönemin Mossad Başkanı Barnea tarafından desteklenen ve siyasi kademelere ulaşılabilir bir hedef olarak sunulan planda, kapalı görüşmelerde "Arkadaş" olarak adlandırılan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad gelecekteki lider adayı olarak belirlendi.

Bir bölümü New York Times'ta da yayımlanan plan, 13. Kanal'a göre binlerce Kürt militanının İran topraklarına girişi için bir hat açmak amacıyla Hava Kuvvetlerinin Kürtlerin yoğun olduğu bölgede geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirmesini öngörüyordu.

İsrail basınına göre hazırlıklar kapsamında binlerce Kürt militan İsrail'e gelerek operasyonel senaryolar üzerinde çalıştı

Kanalın haberine göre militanlarnın "sivillerin zarar görmesi durumunda İsrail yardımının kesileceği konusunda bilgilendirildiği" söylendi.

BEYAZ SARAY'DAN 'YAPMAYIN' MESAJI

Ocak 2026'da İran'da patlak veren dev protestolar üzerine operasyonun öne çekilmesi gündeme geldi ancak İsrail, Kürt militanların hazır olmaması sebebiyle erteleme talebinde bulundu.

Kanalın haberine göre Şubat ayında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'ya "Ne zaman istiyorsunuz? Ne zaman hazır olacaksınız?" sorusunu yöneltti.

Barnea rejimin devrilmesinin yaklaşık bir yıl, Zamir ise üç yıla kadar sürebileceğini öngördü.

Trump'ın yeşil ışık yakmasıyla İsrail harekete geçti. Ancak birkaç gün sonra Beyaz Saray'dan gelen bir mesajla Kürt militanların girişinin durdurulması emredildi.

Üst düzey bir İsrail yetkilisi, "Mücadelenin başlamasından üç gün sonra 'Yapmayın' mesajı aldık" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DURUŞU ETKİLİ OLDU

Kudüs'teki yetkililer bu karar değişikliğini Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşı çıkmasına ve ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance'in baskılarına bağladı.

Siyasi kanadın ve Mossad'ın kararı değiştirme çabaları başarısız oldu. Barnea alternatif bir plan sundu ancak savunma teşkilatı kaynakları bu planın orijinalinden yetersiz olduğunu belirtti.

Alternatif plan başarısızlığa uğradı ve bugün savaş sırasında bu planı oluşturma girişimi, orijinal planın olgunluğuna ulaşamadığı ve beklenen sonuçları vermediği gerekçesiyle bir hata olarak nitelendiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kanal 13'e göre bu operasyon için harcanan meblağlar bir soruşturma başlatılmasına sebep oldu.

İnceleme komisyonu, mali işleyişteki usulsüzlük iddiaları üzerine kuruldu.

Mossad tarafından yapılan açıklamada, komisyonun prosedürleri düzenlemek amacıyla oluşturulduğu ve herhangi bir finansal zimmete geçirme durumuna rastlanmadığı ifade edildi.

Teşkilat Başkanı David Barnea'nın emekliliği ve yerine Roman Gofman'ın getirilmesi sürecinde, projeyi yöneten kampanya danışmanı da görevinden ayrıldı.