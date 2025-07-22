İsrail basını Yedioth Ahranoth'a göre Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şaraa, göreve başladığından beri 3 ayrı suikast girişiminden Türkiye tarafından kurtarıldı.

Suriye Geçici Hükümeti'nin İslamcı Cumhurbaşkanı Şaraa'nın "IŞİD" tarafından hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail basına göre bu suikast teşebbüsler, Şaraa'ya bağlı İslamcı milislerin Suriye'nin batısında başlattığı katliamlardan sonra arttı. Ancak Türkiye istihbaratına bağlı korumalar, Şaraa'yı korudu.

Suriye Başkanı'n korunması ABD hükümetinin de gündemine geldi. Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şaraa'nın korunması görevinin Türkiye'de olduğunu vurguladı.

MART AYINDA BAŞLADI

Yedioth Ahronath'a göre Mart ayında yaşanan ilk girişim sırasında, Şaraa Halk Sarayı'ndan çıkarken Şaraa'nın Türk korumaları şüpheli bir hareketlilik fark etti.

Bu suikast girişimi esnasında Şaraa'ya bağlı Suriye güçleri Lazkiye, Tartus ve Hama'da binlerce Alevi sivili katletti. Şaraa, katliamlarda yer alan milislerin cezalandırılacağını söyledi.

Güvenlik görevlileri, olası suikastçi kovaladıktan sonra gözaltına aldı. İsrail basını, "olay kamuoyundan gizlendi çünkü Şaraa, düşmanı olmayan bir lider imajı çizmek istiyordu" diye yazdı.

İkinci girişim, Suriye güneyindeki Dera iline yapılan ziyarette gerçekleşti. Türkiye’den gelenkoruma ekipleri, iki şüpheli kişiyi fark ederek konvoyun güzergahını son anda değiştirdi. Yedioth Ahranoth, bu suikast planıın "çok daha sofistike" olduğunu yazdı.

Bu esnada İsrail, Suriye'nin güneyinde olan işgalini genişleterek Dera'ya yakın Kuneytra ilini de işgal ediyordu. Şaraa, durumu görmek için bölgeye gitmişti.

Gazeteye göre üçüncü girişim neredeyse başarıya ulaşacaktı. Şaraa’nın Şam’daki başkanlık sarayından çıkış güzergahında bir suikastçının pusuya yattığı söylendi.

İsrail basınına göre ayrıntılar henüz netleşmedi ancak bu olaydan sonra Şaraa'nın aniden başkenti terk ettiği yönünde söylentilere neden oldu.

İsrail'in Süveyda'da yaşanan çatışmalar esnasında başlattığı hava saldırıları esnasında Ahmet el Şaraa'nın Şam'ı terk ettiği öne sürülmüş, ancak bu durum Suriye hükümeti tarafından doğrulanmamıştı.

BARRACK: 'DURUM ÇOK CİDDİ'

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, bu haberi doğrular yönde bir açıklama yaptı.

Barrack, “Çok ciddi tehditlerle karşı karşıyayız” dedi ve Washington’un güvenlik konusundaki endişelerinin arttığını ve Şaraa’ya özel bir koruma birimi kurulması gerektiğini söyledi.

Bu esnada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, üst düzey Suriyeli yetkililere doğrudan uyarılar gönderildiğini açıkladı.

Dış basına göre bu mesajlar Azerbaycan’da yapılan yarı gizli görüşmeler sırasında iletildi. İsrail’in Türkiye’ye de benzer bir uyarı gönderdiği belirtildi.

İsrailli kaynaklara göre bu mesajda, Dürzi azınlığa yönelik saldırıların sürmesi hâlinde sessiz kalınmayacağı açıkça ifade edildi.