İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'da üst düzey bir ayrılık yaşandığı iddia edildi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, teşkilatın dış istihbarat ilişkilerini yöneten Tevel biriminin direktörü görevinden istifa etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, güvenlik gerekçesiyle kimliği açıklanmayan ve yalnızca "D" harfiyle anılan yöneticinin görevini bıraktığı öne sürüldü. Haberde, söz konusu istifanın İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Roman Gofman'ın Mossad Başkanlığı görevine atanmasını onaylamasının hemen ardından gerçekleştiği belirtildi.

İddiaya göre "D", Mossad Başkanlığı için adı geçen güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu. Teşkilat içerisindeki daire başkanları arasında en üst düzey isimlerden biri olan yöneticinin, uzun yıllar çeşitli kritik görevlerde bulunduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca, "D"nin Mossad'ın siber güvenlik yapılanmasının kurulmasında önemli rol oynadığı ve bir dönem bu birimin başkanlığını yürüttüğü ifade edildi. Son yıllarda ise Gazze'deki ateşkes ve esir takası görüşmelerine ilişkin yürütülen dolaylı müzakerelerde aktif görev aldığı aktarıldı.

Mossad bünyesindeki Tevel birimi, yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilerin yürütülmesi, uluslararası koordinasyonun sağlanması ve İsrail'in resmi diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı ülkelerle temas kanallarının geliştirilmesi gibi stratejik görevlerden sorumlu bulunuyor.

İstifanın, Roman Gofman'ın atanmasının ardından gelmesi İsrail kamuoyunda çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı değerlendirmelerde bunun teşkilat içerisinde yönetim tercihleri konusunda memnuniyetsizlik yarattığı yönünde yorumlandığı belirtildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Roman Gofman'ın Mossad Başkanlığına atanmasına karşı yapılan itirazları geçtiğimiz günlerde reddetmişti. Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından aday gösterilen Gofman, daha önce Netanyahu'nun askeri sekreterliği görevini yürütmüştü.