İsrail merkezli yayın organı i24 News, İran'da rejim değişikliğini amaçlayan gizli bir kara operasyonuna dair çarpıcı iddialar yayımladı. Haberde, İran rejiminin çökmesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İran'ın kuzeybatısındaki bazı bölgelere girmesini öngören askeri bir planın hazır tutulduğu ileri sürüldü. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'a gizlice silah aktarılmasının planlandığı, ancak Türkiye'nin Ankara ve Erbil hatlarındaki girişimleriyle bu planın son anda engellendiği savunuldu.

ANKARA'NIN BASKISIYLA BEYAZ SARAY'IN İPTAL ETTİĞİ İDDİASI

Haberde, operasyon için yüzlerce silahlı unsurun Irak ve Pakistan sınırlarından harekete geçirilmesinin planlandığı, CIA ile Kürt gruplar arasında uzun süredir hazırlık yapıldığı öne sürüldü. ASMLA lideri Said Hamidan, operasyon detaylarının Ankara'ya ulaşmasının ardından Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) baskı yaptığını ve ayrıntıların sızması üzerine Beyaz Saray'dan iptal emri geldiğini iddia etti. Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak ise planın medyaya sızmasıyla Türk hükümetinin bu hamleyi torpillediğini savundu.

OLASI SENARYOLARA KARŞI TAMPON BÖLGE PLANI

İran'da olası bir rejim değişikliğinin yeni bir göç dalgasına yol açabileceği belirtilen haberde, Türkiye'nin bu nedenle İran topraklarına girerek tampon bölge oluşturmayı dahi değerlendirdiği ileri sürüldü. Dr. Yanarocak, Ankara'nın İran'da İsrail ile yakın ilişkiler kurabilecek yeni bir yönetimin oluşmasını istemediğini iddia ederken, Hamidan ise ABD'nin Türkiye'yi kaybetmek istemediğini savundu. Söz konusu iddialara ilişkin Türkiye, ABD veya ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.