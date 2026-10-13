İsrail basını Haaretz'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin aracılığıyla Suudi Arabistan'dan Yemen'deki Husilere karşı yürütülen askeri harekatlara İsrail'in dahil olması için izin istedi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülke kamuoyunda oluşabilecek tepkiler nedeniyle İsrail'in askeri katılımına karşı çıktı.

Sürece yakın bir başka kaynak ise Netanyahu'nun bu girişimlerinin aynı zamanda Riyad ile bağları güçlendirmeyi ve iki ülke arasında gelecekte yapılması muhtemel bir normalleşme anlaşmasına zemin hazırlamayı hedeflediğini belirtti.

NETANYAHU'NUN AMACI

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda İbrahim Anlaşmaları kapsamında Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşmeyi sıkça gündeme getirmişti.

Hem Trump hem de Netanyahu ile yakın ilişkileri bulunan merhum Senatör Lindsey Graham ise hayatının son haftalarında, böyle bir anlaşmanın İran ile yaşanan savaşın ardından Orta Doğu'nun savaş sonrası siyasi düzeninin temel taşı olması için çalışmalar yürüttü.

Suudi Arabistan'ın resmi pozisyonu, İsrail ile normalleşmenin yalnızca bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik kayda değer bir ilerleme sağlandıktan sonra gerçekleşebileceği yönünde.

PAKİSTAN ARAYA GİRDİ

Eylül ayı başlarında Husiler, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki batı sahili boyunca hızla ilerleyerek stratejik liman kenti Muha'yı ve Babülmendep Boğazı için kilit olan adaları ele geçirdi.

Bu kazanımlar, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin geçtiği Babülmendep Boğazı'nın Yemen tarafındaki kontrolünün Husilere geçmesine sebep oldu.

O zamandan bu yana, Yemen hükümeti kuvvetleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun yoğunlaşan hava kampanyasının desteğiyle Kızıldeniz kıyısında Husilere karşı geniş çaplı bir taarruz başlattı ve Muha'yı geri aldı. Pakistan, bu süreçte Riyad'a asker destek sağladı.

RİYAD YALNIZ KALDI

Riyad, Husilerin saldırılarına karşı Batılı müttefiklerinden yardım talep etti, ancak istediği karşılığı alamadı. ABD İran ile savaşı sürerken askeri destek göndermekte çekingen kaldı.

Husiler, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar arasında Riyad'ın uluslararası havalimanına düzenlenen tekrarlanan vurular da yer alıyor.

Cumartesi günü havalimanına düzenlenen balistik füze saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.

Pazar günü havalimanına yapılan bir diğer saldırıda ise bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

NETANYAHU'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumartesi günü havalimanına düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan'a yönelik bir taziye mesajı yayımladı.

X platformu üzerinden yaptığı açıklamada Netanyahu, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen, 12 masum insanın hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan korkunç terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum," ifadelerini kullandı.

Netanyahu mesajını, "İsrail halkı adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum," sözleriyle sürdürdü.