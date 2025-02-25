Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, İsrail askerleri, Nablus'un el-Camia Caddesi çevresine baskın düzenledi.

Baskın sırasında, göğsüne isabet eden gerçek mermilerle ağır yaralanan bir genç şehit oldu. Ayrıca, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 vatandaş da hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgedeki sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç için müdahale yaptı, ancak tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetmesini engelleyemediler.

İsrail'in, Gazze'deki ateşkesin ardından Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırdığı belirtiliyor. 21 Ocak'tan itibaren başlayan saldırılar, bölgedeki mülteci kamplarına da sıçramış durumda. Son verilere göre, bu saldırılar sırasında 61 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve altyapı büyük zarar gördü.

Son olarak 23 Şubat'ta, tanklarla Batı Şeria'ya giren İsrail askerleri, Nablus'un kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti. İsrail’in bu saldırıları, 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te artan gerilimin bir yansıması olarak devam ediyor. Bu süreçte, 167'si çocuk olmak üzere 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi ve binlerce kişi yaralandı.