İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bir Filistinli gazetecinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı bünyesindeki Kur’an-ı Kerim Radyosu’nda çalışan Muhammed Abdülaziz en-Neccar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

GAZETECİLERİN SAYISI 263’E YÜKSELDİ

Neccar’ın ölümüyle birlikte, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başladığı tarihten bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 263’e çıktığı aktarıldı.

BASIN KURULUŞLARINA ÇAĞRI

Açıklamada, Filistinli gazetecilerin hedef alınmasına tepki gösterilirken, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve uluslararası basın kuruluşlarına saldırıları kınama çağrısında bulunuldu.

Gazze Medya Ofisi, İsrail’in yanı sıra açıklamada saldırılara destek verdiği belirtilen ülkelerin de yaşananlardan sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Uluslararası topluma ve ilgili kuruluşlara İsrail üzerinde baskı kurulması çağrısı yapılan açıklamada, Gazze’de görev yapan gazeteciler ile diğer medya çalışanlarının güvenliğinin sağlanması istendi.