Neredeyse her gün İsrail saldırılarıyla baş etmek zorunda kalan Lübnan'ın Dahiye mahallesine bu kez bombalar değil, kağıtlar yağmaya başladı.

Mahalle sakinleri kağıtları alıp okuduklarında, kağıt yağmurunun nedeni anlaşıldı. İsrail ordusu, hava yoluyla fırlattığı broşürlerle günlerdir bombaladığı Lübnan halkına seslendi.

İki ayrı broşürdeki mesajda "İran’ın kalkanı olan Hizbullah’ı silahsızlandırmalısınız. Lübnan sizin kararınızdır, başkasının değil." denildi.

Mesajın devamında "Toprağınız size aittir — onu elinizden kaçırmayın. İstikrar sadece bir kelime değildir, her Lübnanlı’nın hakkıdır. Herkesin istediği gibi davranmasına izin vermeyin" denildi.

Broşürün dağıtımından sorumlu İsrail askeri istihbarat birim "504. Birim" Lübnan halkını eyleme çağırdı.

Yazıda "504 Birim, 'Komşun iyi ise sen de iyisin' ilkesine inanarak Lübnan'ın ve halkının geleceğini güvence altına almak için çalışıyor. Gerçek bir değişimin parçası olmak ve ülkenizin refahına ve korunmasına katkıda bulunmak istiyorsanız, sizi dinlemeye hazırız" denildi.

Broşürlerin altına bir QR kodu da iliştirildi. Bağlananlar, Hizbullah üslerinin bulunduğu yerleri ihbar edebilecek bir siteye ulaştı.

Aynı gün İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, "Lübnan Hizbullahı silahsızlandırma taahhüdünü yerine getirmiyor" diyerek ceza olarak Lübnan alt yapısını imha edeceğini ve topraklarını işgal edeceğini söyleyerek tehdit etti.