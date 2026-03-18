İsrail ordusu, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’e suikast girişiminde bulundu. Üst düzey İsrail savunma kaynakları Çarşamba günü operasyonu duyurdu. Salı gecesi gerçekleşen saldırı sonucu Hatib'in ölüp ölmediği bilinmiyor. İsrail basınına konuşan ordu kaynaklarından biri kesin sonuçların henüz doğrulanmadığını belirtti ancak Hatib'in saldırı sonucu öldüğünü düşündüklerini belirtti. Hatib'i hedef alan saldırı İran Güvenlik Şefi Ali Laricani ve Besiç lideri Gulam Rıza Süleymani'den sonra en önemli suikast girişimi oldu. Bakan Hatib Ağustos 2021 tarihinden beri istihbaratın başında bulunuyor. Eski Cumhurbaşkanı Reisi tarafından atanan Hatib yeni dönemde yerini korudu. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Hatib’i görevinde tutmuştu. Hatib, aynı zamanda İran'ın vekil güçlerini de koordine ediyordu.

