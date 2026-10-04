Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Lefkoşa'da düzenlediği sözde "Bağımsızlık Günü" kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği askeri geçit töreniyle Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak bir gövde gösterisine imza attı.

Törenin en dikkat çekici unsuru, Rum kesiminin İsrail'den büyük bir gizlilikle tedarik ederek Hava Komutanlığı envanterine entegre ettiği ve "yeni kalkanı" olarak nitelendirdiği Barak MX orta ve uzun menzilli hava savunma sistemi oldu. 15 ila 150 kilometre menzile sahip bu çok katmanlı savunma sistemi, ilk kez halka açık bir resmi geçitte vitrine çıkarıldı.

MISIR VE YUNANİSTAN'DAN TÖRENE KATKI

Provokatif törende yalnızca Rum unsurları değil, uluslararası aktörlerin askeri varlığı da dikkat çekti. ABD'nin USS Roosevelt uçak gemisinde görevli deniz piyadeleri, Mısır askeri polisi ile Fransa ve İngiltere'den gelen birlikler geçit törenine katılarak Rum lider Nikos Hristodulidis'i selamlarken, hava gösterilerinde ise Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları ile Mısır'a ait nakliye uçakları boy gösterdi.

KAMYONLARLA ADAYA SEVK ETMİŞLERDİ

GKRY'nin İsrail'den aldığı Barak MX hava savunma sistemi, Limasol Limanı üzerinden Ada'ya 2025 Eylül ayında gizli gizli kamyonlarla ulaştırılmıştı.

Rum basını, sosyal medyada yayınlanan bir video ile ortaya çıkan sevkiyatın ardından İsrail'den alınan Barak MX'lerin Limasol üzerinden GKRY'nin iç bölgelerine sevk edildiğini öne sürmüştü. Türkiye'nin yakından izlediği bu gelişmenin ardından Rum kesimi İsrail'den aldığı hava savunma sistemini resmen sergiledi.