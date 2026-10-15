İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, Türkiye'nin İsrail hükümetine ait uçakların hava sahasını kullanmasını engellemesi sebebiyle çarşamba günü Bakü'de düzenlenen uluslararası toplantıya katılmak üzere Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait bir yolcu uçağıyla seyahat etti.

Middle East Eye'ın aktardığı bilgilere göre Herzog, AZAL'ın tarifi uçağını kullanarak İsrail uçaklarına yasaklı olan Türk hava sahası üzerinden geçti ve Azerbaycan'a ulaştı.

Flightradar24 platformunda yer alan açık kaynak verileri, Herzog'un AZAL tarafından gerçekleştirilen J222 sefer sayılı uçuşla seyahat ettiğini gösteriyor.

Habere göre söz konusu seyahat açık kaynaklı uçuş takip kayıtları ve karşılama görüntüleriyle de doğrulandı.

HERZOG 'YORUM YAPAMAM' DEDİ

Tel Aviv'den yerel saatle 11:35'te kalkan uçağın, Türk hava sahasından geçerek yerel saatle 15:40'ta Bakü'ye indiği kaydedildi.

Bakü'deki karşılama törenine ait fotoğraf ve video kayıtları da Herzog'un, radar kayıtlarındaki uçak tipiyle uyuşan bir AZAL Boeing 787-8 Dreamliner ile kente ulaştığı görüldü.

Uçağın varış saatinin, Herzog'un basın ekibi tarafından yapılan resmi duyuruyla örtüştüğü görüldü.

Herzog'un ofisinden bir sözcü ise uçuş detaylarına ilişkin yöneltilen sorulara "bu aşamada yorum yapaman" sözleriyle yanıt verdi.

İSRAİL UÇAKLARINA KAPALI

Türkiye, 2024 yılında Herzog'un uçağının hava sahasını kullanmasına izin vermemiş ve bu gelişme İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretini iptal etmesine yol açmıştı.

Nisan ayında Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan Herzog'un uçağı, Türk hava sahasını baypas edebilmek amacıyla sekiz saat süren bir rota izlemek zorunda kalmıştı.

MEE'nin haberine göre Herzog, Bakü ziyareti için Yunanistan, Bulgaristan ve Karadeniz üzerinden uzanan daha uzun bir güzergahı kullanabilirdi.

Ancak Karadeniz'de gemilere yönelik devam eden saldırıların rota güvenliğine dair endişe yaratması üzerine heyetin tarifeli yolcu uçağını tercih etti.

'TÜRKİYE HER UÇAĞIN YOLCU LİSTESİNİ ALAMAZ'

Ankara, İsrail hükümetine ait tüm uçaklara hava sahasını kapalı tutmayı sürdürüyor. Bununla birlikte, İsrail menşeili ve diğer yabancı hava yolu şirketlerinin Tel Aviv kalkışlı veya varışlı sivil seferlerinin Türk hava sahasından geçişine izin verilmeye devam ediliyor.

Konu hakkında bilgi sahibi bir Türk yetkili MEE'ye yaptığı açıklamada, söz konusu AZAL uçuşunda İsrail Cumhurbaşkanı'nın yer aldığına dair Azerbaycan tarafından Türkiye'ye herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını bildirdi.

İsrail hükümetinin, Ankara'nın net tutumu nedeniyle artık Türk hava sahasını kullanmak üzere talepte bulunmadığını aktaran yetkili, “Doğal olarak Türkiye, yalnızca hava sahasından geçen her yolcu uçağının yolcu listesini alamaz” değerlendirmesinde bulundu.