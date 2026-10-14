İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yarın Bakü’de düzenlenecek “Asya’da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı” zirvesinde konuşma yapmak üzere Azerbaycan’a indi.

İsrail, İran, Katar, Türkiye, Mısır ve BAE gibi bölgesel güçlerin de yer aldığı 28 üyeli örgütte güçleri Çin ve Rusya önemli rol oynuyor. ABD ise gözlemci statüsünde.

Ülke liderlerinin geniş katılımı olan zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmamısı dikkat çekti. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılım sağlayacak.

AZERBAYCAN-İSRAİL İTTİFAKI

İsrail Cumhurbaşkanlığı Konutu’ndan yapılan açıklamaya göre Herzog, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra diğer dünya liderleriyle de görüşmelerde bulunacak.

Bakü, İsrail ile yakın ilişkilerini sürdürüyor ve son yıllarda Kudüs için önemli bir bölgesel ortak konumunda

Azerbaycan petrolüne büyük ölçüde bağımlı olan İsrail, Bakü’nün başlıca silah tedarikçileri arasında.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA YASAK SÜRTÜŞMESİ

İsrail ve Azerbaycan ilişkileri ilerleme kaydederken, Devlet Başkanı İlham Aliyev imzasıyla yürürlüğe giren "okullarda tek kıyafet" yasası Türkiye ile diplomatik sürtüşmeye sebep oldu.

Fiilen okullarda başörtüsünü hem öğretmen, hem de öğrenciler için yasaklayan karara Türkiye'den tepkiler geldi. Aliyev'in partisi bu tepkilere sert çıktı.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Oktay Saral Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Azerbaycan’da başörtüsü takan öğrencilerin eğitime erişiminin engellenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve Bakü’yü bu uygulamayı sonlandırmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi, sosyal medya paylaşımlarında yasağa karşı çıkan Saral’ı ve Türkiye’nin iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi’nden diğer yetkilileri hedef aldı.

Parti, AKP hükümetine yakın Türk medya kuruluşlarının Azerbaycan hakkında “gerçeklere aykırı” haberler yayınladığını belirtti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görebileceği uyarısında bulundu.