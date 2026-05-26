Fanatik Yahudilerin hem Müslüman hem de Hristiyan Filistinlilere ait kutsal mekanları hedef aldığını vurgulayan Herzog, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin düzenlediği saldırıların "korkunç" bir düzeye ulaştığını kabul etti.

Söz konusu şiddet ve vahşet eğiliminin toplumun çeperlerinden merkezine doğru yerleşmeye başladığına dikkat çeken İsrail Cumhurbaşkanı, toplumun bazı kesimlerinde adeta bir hayvanileşme süreci yaşandığını ifade etti.

Herzog, tutuklanan ve sorgulanan kişilerin hiçbir insani hakkı olmadığını düşünen bir avuç azınlığın hayvani davranışlarıyla karşı karşıya kalındığını dile getirdi.

AŞIRI SAĞCILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Herzog'un bu sert eleştirilerine, kabinenin aşırı sağcı kanadından tepki gecikmedi. Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla insani yardım taşırken İsrail tarafından uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi öven ve bu görüntüleri paylaşan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Herzog'u hedef aldı.

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Ben-Gvir, İsrail Devleti’nin yüzbinlerce vatandaşını "hayvan" olarak nitelendiren bir kişinin cumhurbaşkanlığı makamına layık olmadığını iddia etti.

FİLİSTİNLİLERE KÖTÜ MUAMELEYİ SAVUNMUŞTU

Sumud Filosu aktivistlerine yönelik hak ihlallerini savunmasıyla öne çıkan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, daha önce de İsrail hapishanelerini ziyaret ederek Filistinli esirlere yönelik baskı ve kötü muameleyi kameralar önünde sergilemesi ve bu uygulamaları açıkça desteklemesiyle tanınıyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ise Ben-Gvir'in bakanlık koltuğuna oturmasının ardından, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence vakalarının ciddi oranda arttığını ve hapishane koşullarının giderek daha da kötüleştiğini rapor ediyor.