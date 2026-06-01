Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken, İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi için tahliye çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dahiye'de yaşayan sivillerin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti. Açıklamada, Hizbullah'ın İsrail kentleri ve yerleşimlerine yönelik roket saldırılarını sürdürmesi halinde İsrail ordusunun bölgedeki hedeflere yönelik operasyon düzenleyeceği ifade edildi.

İsrail tarafının açıklaması, bölgede yeni bir askeri operasyon ihtimalini gündeme getirirken, gözler Beyrut'un güney banliyölerine çevrildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da sabah saatlerinde orduya Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları için talimat verdiği bildirildi.

Dahiye, uzun yıllardır Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. İsrail ordusu daha önce de bölgede geniş çaplı hava operasyonları düzenlemiş, çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2 Mart'ta başlayan saldırılar sırasında Dahiye'de yoğun bombardıman yaşanırken, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından yerinden edilen ailelerin bir bölümü evlerine geri dönmüştü. Ancak son tahliye çağrısı, bölgede yeniden büyük bir güvenlik endişesine yol açtı.

Taraflar arasındaki karşılıklı açıklamalar, İsrail-Lübnan sınır hattındaki kırılgan ateşkesin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de artırdı.