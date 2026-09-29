İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkeye yönelik bir saldırı hazırlığı bulunduğunu öne sürmesinin ardından güvenlik gündemi hareketlendi.

Netanyahu’nun açıklamalarının ardından bugün savunma ve güvenlik kurumlarının üst düzey yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştireceği açıklandı. İsrail basınından Yedioth Ahronoth, toplantının günün ilerleyen saatlerinde yapılacağını aktardı.

Toplantıda Netanyahu’nun sözünü ettiği saldırı tehdidine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra seçim sürecinin güvenliği konusunda alınabilecek önlemlerin ele alınması bekleniyor.

NETANYAHU: SALDIRI İÇİN İŞARETLER VAR

Netanyahu, seçimlere yaklaşık bir ay kala yaptığı açıklamada, İsrail’e yönelik olası bir dış saldırıya ilişkin işaretler bulunduğunu savundu. Başbakan, söz konusu saldırının kim tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.

Açıklama, İsrail’de siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi. Muhalefet cephesinden, kamuoyuyla paylaşılmayan bir güvenlik tehdidinin seçim sürecini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin daha fazla bilgi talep edildi.

LAPID'DEN ACİL GÜVENLİK BRİFİNGİ TALEBİ

Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu’nun açıklamasının ardından Başbakan’dan acil bir güvenlik bilgilendirmesi istedi.

Lapid, Netanyahu’nun sözünü ettiği tehdidin gerçek olup olmadığını öğrenmek istediğini belirterek, gerçekten bir risk söz konusuysa seçimlerin kesintiye uğramaması için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini ifade etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Netanyahu’nun muhalefet lideriyle düzenli güvenlik bilgilendirme toplantıları yaptığını ve son görüşmenin 14 Eylül’de gerçekleştirildiğini açıkladı. Ofis, Netanyahu’nun askeri sekreterine Lapid’i son gelişmeler konusunda bilgilendirmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Ancak Lapid, yalnızca askeri sekreter aracılığıyla bilgilendirilmek yerine Netanyahu ile doğrudan görüşme yapılmasını talep etti. Güncel İsrail basınına göre Netanyahu ile Lapid’in bugün ilerleyen saatlerde görüşmesi planlanıyor.

MUHALEFETTEN 'SEÇİMLER' VURGUSU

Lapid, Başbakan’ın kamuoyuna seçimleri etkileyebilecek bir tehditten söz etmesi nedeniyle konunun daha geniş kapsamlı ele alınması gerektiğini savundu.

Muhalefet lideri, böyle bir risk bulunması halinde Başbakan, Şin-Bet Direktörü, Merkez Seçim Komitesi Başkanı ve kendisinin katılacağı bir toplantı yapılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Gadi Eisenkot’un Yashar partisinden de Netanyahu’ya Lapid’i bilgilendirme çağrısı geldi. Parti, açıklanan güvenlik tehdidinin gerçek olup olmadığının ve bunun seçim sürecini etkileyebilecek siyasi bir hamleye dönüşmemesinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

İsrail’de genel seçimlerin 27 Ekim’de yapılması planlanıyor.