İsrail'de ırkçı göstericiler, Filistinli milletvekili Ayman Odeh'e Cumartesi günü fiziksel saldırıda bulundu. Odeh'in arabasına zarar veren saldırganlar kendisine 'Terörist' derken; 'Araplara ölüm' sloganları attı.

"NADİR VE CİDDİ BİR SALDIRI" OLARAK TANIMLANDI

Times of Israel'de yer alan habere göre Nes Ziona'daki savaş karşıtı bir protestoya giden Odeh, yol üstünde saldırıya uğradı. Odeh'in içinde bulunduğu araçtan çekilen bir videoda göstericilerin defalarca küfrettiği de duyuldu. Polis, arabaya zarar verdikleri gerekçesiyle üç kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, arabanın ön camının kırıldığını ve olayın "nadir ve ciddi" bir saldırı olduğunu belirtti. Polis, başka saldırganları tespit etmek için de ek delillerin incelendiğini duyurdu.

ÖNLEMLERİN YETERSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Olayla ilgili İsrail basınından Haaretz gazetesine konuşan Odeh, "Birkaç düzine kişi arabayı çevreledi, cama vurdu ve camı kırdı. Şu an biraz daha uzağım ama talimat bekliyorum, organizatörler isterse konuşmayı planlıyorum. Faşistlerin kazanmasına izin vermeyeceğim."

Haaretz'e göre protestoyu organize edenler önceden olası şiddet uyarısında bulunmuş ve polis takviye sözü vermişti. Ancak görüntülerde saldırganları kontrol altına almak için yeterli kuvvet olmadığı da açıkça görülüyor. Saldırıdan osnra çekilen bir videoda Odeh, bir balkonda konuşma yaparken protestocuların kendisine bağırmaya devam ettiği görülüyor.

Sağcı protestocular ayrıca Hadash-Ta'al milletvekili Ofir Cassif'i de kuşattı ve hakaret etti. Cassif daha sonra hükümeti, siyasi şiddeti teşvik etmekle suçladı.

"FAŞİZME TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Odeh, X üzerinden yaptığı açıklamada saldırı anında polisin hiçbir şey yapmadığını ifade etti. Açıklaması özetle şöyle oldu:

"Bu sabah bize eğer protestoya gelirsek saldırıya uğrayacağımız yönünde tehditler geldi. Ama geri adım atmadık. Personelim ve ben onlarca saldırgan tarafından taşlarla, sopalarla ve ellerine geçen her şeyle saldırıya uğradık. Arabamızı kuşattılar, camları kırdılar ve sürekli "Araplara ölüm" diye bağırdılar. Tüm bu sırada Ben Gvir'in polisi hiçbir şey yapmadı. Tek bir kişi bile gözaltına alınmadı.

Bu korkunç şiddete rağmen sessiz kalmayacağız. Aksine, bu durum kararlılığımızı güçlendiriyor. Faşizme teslim olmuyoruz. Yahudiler ve Araplar olarak birlikte dimdik duracağız ve bunu yeneceğiz. Mücadele açık: Demokrasi ya da faşizm. Bu gece olduğu gibi her protestoya alnım açık katılacağım."

SALDIRININ ARKA PLANI: MECLİSTEN ATILMA GİRİŞİMİ

Olay, İsrail Meclisi'nin Ayman Odeh'i görevden alma girişiminin başarısız olmasından günler sonra yaşandı. 90 oya ihtiyaç duyulan önerge sadece 73 oy aldı, 15 milletvekili ret oyu kullandı ve çok sayıda muhalefet milletvekili oylamayı boykot etti.

Söz konusu önerge, Odeh'in Hamas tarafından kaçırılan kişilerin serbest bırakılmasına ilişkin bir takas anlaşmasını överek "Rehinelerin ve mahkumların serbest bırakılmasından memnunum" demesi üzerine Ocak ayında gündeme alınmıştı. Mayıs ayında haifa'daki bir savaş karşıtı protestoda ise "Gazze kazandı ve Gazza kazanacak" demesi, önergenin Meclis oylamasına taşınmasını sağladı.