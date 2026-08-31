İsrail'deki Celile Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan El-Araj arkeolojik alanında on sezondur yürütülen kazı çalışmaları, İncil'de adı geçen antik Bethsaida şehrine dair önemli bulguları ortaya çıkardı.

Bilim insanları, tespit edilen kalıntıların İsa Mesih'in mucizeleriyle ilişkilendirilen ve havariler Petrus, Andreas ile Filip'in yaşadığı değerlendirilen efsanevi kentle eşleşme olasılığının oldukça yüksek olduğunu belirtiyor.

Kazıların bilimsel direktörü Dr. Stephen Notley, elde edilen kanıtların bütüncül bir biçimde değerlendirildiğini ve sit alanının tarihsel profilinin her yeni sezonda daha da netleştiğini ifade ediyor.

Saha çalışmalarında Roma ve Helenistik dönemlere ait mimari kalıntıların yanı sıra sikkeler, lambalar, makyaj malzemeleri ve seramikler gibi çok sayıda günlük eşya çıkarıldı.

Araştırmacılar, MS 1. ve 3. yüzyıllar arasında bölgede varlığını sürdüren Roma kenti Bethsaida Julia'ya ait bazalt harçlar, duvar kalıntıları ve kamu binalarını işaret eden sıra dışı yarı Dorik sütun başlıkları keşfetti.

Özellikle MS 70 öncesine tarihlenen ve Kudüs üretimi olan Herodian dönemi pişmiş toprak lambalar ile tebeşir kaplar, 1. yüzyılda bölgede yoğun bir Yahudi nüfusunun yaşadığını kanıtlayan temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Dini ve tarihi açıdan büyük önem taşıyan bu arayışta El-Araj yerleşimi güçlü bir aday olarak öne çıksa da kentin nihai kimliği bilim dünyasında tartışılmaya devam ediyor.