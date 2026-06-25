İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay mezuniyet törenine katıldı. Törende operasyonlarda hayatını kaybeden askerlerden söz eden Netanyahu, geçmişte bir askeri operasyonda yaşamını yitiren ağabeyi Yonatan Netanyahu'yu anarak duygusal ifadeler kullandı. ‘EVİNE DÖN’ Ancak bu sırada kalabalık arasından bir kişinin İbranice "Lech Habaita" (Evine dön) diye bağırması salondaki atmosferi değiştirdi. BİR AN DURAKSADI Protestonun ardından Netanyahu'nun bir an duraksadığı ve ardından konuşmasını daha yüksek ses tonuyla sürdürdüğü görüldü. ASKERLERİN FEDEKARLIKLARINI HATIRLATTI Yaşanan gerginliğe rağmen konuşmasını tamamlayan Netanyahu, İsrail'in yürüttüğü mücadeleye vurgu yaparak, hayatını kaybeden askerlerin fedakarlıklarını hatırlattı. Törende yaşanan protesto anları ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

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