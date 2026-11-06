Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik kurumlarını kendi siyasi hedefleri doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığını iddia etti. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in de bu süreçte Netanyahu'nun Arap partilerine karşı yürüttüğü kampanyaya destek verdiğini öne sürdü.

‘NETANYAHU’YA HİZMET EDEN KİŞİLERİN ELİNDE’

Şin-Bet Başkanı David Zini'yi de eleştiren Golan, Zini'nin "Netanyahu'ya boyun eğdiğini" savundu. Golan, "İsrail'in ulusal güvenliğinin özü artık devlete hizmet etmek yerine Netanyahu'ya hizmet eden kişilerin ellerinde" ifadelerini kullandı.

‘SİYASİ OYUNLARLA KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK’

ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarını azaltma kararı ile Demokratların Kongre ara seçimlerindeki başarısına da değinen Golan, bu gelişmelerin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sorunlar doğurabileceğini belirtti. Seçim sonuçlarının İsrail'in güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını ileri süren Golan, "Siyasi oyunlarla kaybedecek vaktimiz yok" dedi.

‘BİR AN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRMEYE KARARLIYIZ’

Netanyahu'nun ülkeyi kritik bir sürece sürüklediğini savunan Golan, muhalefetin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "İsrail kritik bir dönemeçten geçiyor. Değişim bloğunun liderleri olarak omuzlarımızdaki sorumluluk çok büyük. Ulusal acil durum hükümeti kurmaya ve bunu bir an önce gerçekleştirmeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

ŞİN-BET BAŞKANI HAKKINDAKİ İDDİALAR

İsrail basınında 4 Kasım'da yayımlanan haberlerde, Şin-Bet Başkanı David Zini'nin Raam Partisi lideri Mansur Abbas, Taal Partisi lideri Ahmed Tıybi, Balad Partisi Başkanı Sami Ebu Şehade ve kimliği açıklanmayan bir milletvekilini sorgulamak istediği öne sürülmüştü.

Söz konusu haberlerde, Zini'nin bu talebini Başsavcılığa ve kurulan ortak soruşturma ekibine herhangi bir kanıtla desteklemediği iddia edilmişti.