Tel Aviv’de yaklaşan 27 Ekim seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek mevcut Netanyahu’ya karşı ortak hareket etme kararı aldı. İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett ile “Birlikte” listesiyle girme kararı alan partiler şöyle açıklandı: Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid,Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, “Birlikte” listesinden Naftali Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan.

Lapid yaptığı paylaşımda, 5’li ekibin bir evde buluşup seçim çalışması için ortak kararlar verdiğini duyurdu. Netanyahu bu paylaşıma, “Araplarla iş birliği yapacaklar” diye yanıt verdi.

ABD’DEN DESTEK

Lapid, aynı evde oturdukları bir kareyi paylaşarak, “Aramızda ideolojik anlaşmazlıklar olsa bile, hükümet amacımız hükümet kurmak olacak” ifadelerini kullandı.

Lapid yaptığı paylaşımda, 5’li ekibin bir evde buluşup seçim çalışması için ortak kararlar verdiğini duyurdu. Netanyahu bu paylaşıma, “Araplarla iş birliği yapacaklar” diye yanıt verdi.

ABD yetkililerinin, İsrail’deki yaklaşan seçimler öncesinde alternatif olarak görülen muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallardan temas kurmaya başladığı ortaya çıkmıştı. Temmuz’da gerçekleşen toplantılarda Bennett ile Eisenkot’un yer aldığı kaydedilmişti.

İsrail’de son kamuoyu yoklamaları, muhalefet kanadının 54-56 milletvekili, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadının ise 50-52 milletvekiline ulaşabileceğine işaret ediyor. İsrail seçim sistemine göre, hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor.