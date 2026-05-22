Küresel Sumud Filosu, Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan 41 gemilik grupta yaklaşık 420 aktivist yer alıyordu.

Bu aktivistler arasında bulunan 12 Kanadalının şu anda İstanbul’da olduğu bildirildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand yaptığı açıklamada vatandaşlarının gözaltı sürecinde korkunç şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı.

İsrail tarafından engellenen Gazze yardım filosundaki Kanadalı aktivistler sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderildi.

Bölgedeki diplomatik görevlilerin aktivistlerin bir an önce evlerine dönebilmesi adına gerekli tıbbi bakımı koordine ettiği öğrenildi.

İSRAİL ELÇİLİĞİ SESSİZ KALDI

Kanada hükümeti yaşanan bu gelişmelere çok sert tepki gösterdi. Başbakan Mark Carney aktivistlerin elleri arkadan bağlı şekilde diz çöktürüldüğü görüntüleri "iğrenç ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Söz konusu videoda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in esir alınan aktivistlerle alay ettiği görülüyor.

Bakan Anand ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kanada vatandaşlarının İsrail'de maruz kaldığı ağır kötü muameleyi kesin bir dille kınamaktadır ve bu feci suistimalin sorumluları mutlaka hesap vermelidir" dedi.

Ayrıca Kanada Dışişleri Bakanlığı bu durum karşısında İsrail Büyükelçisini açıklama yapması için çağırdı. Elçilik yetkilileri konuya dair sessiz kalmayı tercih etti.