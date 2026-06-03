İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tevrat okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencilerin zorunlu askerlik kapsamına alınmasına karşı çıkan Haredi gruplar, Sohlberg'in ikametgahı önünde toplandı. Gösteri sırasında bazı protestocuların yargıcın evine ve aracına taş attığı, camlarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Olayların ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otobüslerle ayrılmaya çalışan göstericilere müdahale etti. Polis tarafından yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gösteriler sırasında, üzerinde gamalı haç bulunan bir İsrail bayrağının yargıcın evinin yakınlarına bırakıldığı da öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olaylara karışan kişilere karşı yasal işlemlerin en sert şekilde uygulanacağını ifade etti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise saldırının protesto sınırlarını aştığını belirterek yaşananları kınadı.

Muhalefet cephesinden de sert tepkiler geldi. Eski Başbakan Naftali Bennett, yaşananları hükümetin ülkeyi sürüklediği kaosun bir göstergesi olarak nitelendirirken, muhalefet liderlerinden Yair Lapid ise hükümeti hukuk düzenini zayıflatmakla suçladı.

İsrail'de uzun süredir tartışma konusu olan Haredilerin askerlik muafiyeti meselesi, ülkenin en önemli siyasi ve toplumsal gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor.