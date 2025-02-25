İsrail’de, geçen yıl orduya katılmaları istenen ancak bunu reddeden Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Batı Kudüs’te zorunlu askerlik karşıtı büyük bir gösteri düzenledi.

Batı Kudüs’teki askerlik şubesinin yakınında toplanan onlarca Haredi, "Askere gitmektense ölümü tercih ederiz" ve "Orduya katılmaktansa hapse gireriz" gibi sloganlarla zorunlu askerlik karşıtı tepkilerini gösterdi. Protestocular, Yafa Caddesi üzerinde bulunan askerlik şubesi yakınında yolları trafiğe kapatarak araçlar ve metro istasyonlarının önüne oturdu.

İsrail polisi, Haredilere sert bir müdahalede bulundu ve atlı polisler protestocuları caddeden ve tren yollarından uzaklaştırmaya çalıştı. Polis, sabahın erken saatlerinden itibaren düzeni sağlamak amacıyla Kudüs’teki askerlik şubesi çevresinde konuşlandıklarını ve protestoların üç farklı noktada yapıldığını açıkladı.

"Ölürüz Ama Orduya Hizmet Etmeyiz"

Protestoya katılan Haredi gençler, dini okul (Yeşiva) öğrencisi olarak zorunlu askerliği reddettiklerini dile getirdi. 22 yaşındaki Yeşiva öğrencisi Eliyazer, "İsrailliler, dindar Yahudi Haredileri askeri hizmete zorlamaya çalışıyor. Askerlik hizmeti, dindarları sekülerleştiriyor, bu yüzden biz askere gitmiyoruz" dedi. Eliyazer, "Ölürüz ama orduya hizmet etmeyiz" diyerek İsrail hükümetine karşı tepkisini dile getirdi.