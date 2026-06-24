ABD ile İran arasında devam eden diplomatik görüşmeler ve taraflar arasında sağlandığı belirtilen mutabakat, İsrail'de tartışmaları beraberinde getirdi. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Washington yönetiminin İran'ın oluşturduğu tehdidi yeterince ciddiye almadığını savundu.

Yaptığı açıklamada ABD'nin İran konusundaki yaklaşımını eleştiren Zohar, Tahran yönetiminin bölgesel politikalarının ve nükleer faaliyetlerinin göz ardı edildiğini ileri sürdü. İsrailli Bakan, Washington'ın mevcut tutumunun İsrail'in güvenlik kaygılarını gidermediğini ifade etti.

"YAKIN GELECEKTE ÇATIŞMA ROTASINA GİRECEK"

Washington-Tahran hattındaki anlaşmanın İsrail'in kırmızı çizgilerini ihlal ettiğini ima eden Zohar, ABD ile İsrail'in karşı karşıya geleceği bir dönemin yaklaştığını ileri sürerek adeta bir rest çekti: "ABD yakın gelecekte İsrail ile bir çatışma rotasına girecek. Herkes bilsin ki, bizim ABD'ye vereceğimiz yanıt bu kez otomatik (koşulsuz destek şeklinde) olmayacak. Bizim askeri adımlarımızı ve stratejimizi başkalarının diplomatik hamleleri değil, sadece ve sadece kendi güvenlik çıkarlarımız belirleyecek."

İran ile yapılacak olası anlaşmaların nükleer faaliyetlere ilişkin endişeleri tamamen ortadan kaldırmayacağını savunan Zohar, bölgedeki güvenlik risklerinin devam ettiğini dile getirdi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin seyri ve ortaya çıkabilecek yeni anlaşmaların, başta İsrail olmak üzere Orta Doğu'daki siyasi ve askeri dengeler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.