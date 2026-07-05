Japonya’da konuşlu ABD Deniz Piyadeleri, Batı Pasifik'te Çin ile yaşanabilecek olası bir çatışmada seyir füzesi ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı koymak amacıyla "Demir Kubbe" teknolojisiyle donatılmış Orta Menzilli Önleme Kabiliyeti (MRIC) sistemini teslim aldı.

Soğuk Savaş'tan bu yana ABD Deniz Piyadeleri'nin sahip olduğu en uzun menzilli hava savunma sistemi olma özelliğini taşıyan MRIC, Çin'in füze bataryalarının menzilinde yer alan Okinawa'daki kritik Amerikan varlıklarını ve askeri üslerini korumayı hedefliyor.

Uzun süredir omuzdan atılan kısa menzilli Stinger füzelerine bağımlı olan ABD ordusu, Çin’in artan hava tehditleri karşısında 2023 yılında İsrail'in ünlü "Demir Kubbe" (Iron Dome) sistemini seçmişti. Ordu, yenilenen savunma planı kapsamında 2028 yılına kadar 3 MRIC bataryasını tam donanımlı hale getirmeyi amaçlıyor. 3 ila 70 kilometre arasındaki hedefleri imha edebilen bu mobil füzeler, olası bir kriz anında stratejik adalarda görev yapan Amerikan askerlerine ve müttefik güçlere bölgede çok önemli bir caydırıcılık ve savunma avantajı sağlayacak.