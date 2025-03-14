Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus, Selfit, El Halil ve Beytüllahim'e bağlı köy ve kasabalarda düzenlenen baskınlar sırasında çatışmalar yaşandı.

Nablus'un Beyt Furik kasabasındaki baskında, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma patlak verdi. İsrail askerleri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullanarak Filistinlilere karşı şiddetli bir müdahalede bulundu. Olay sırasında birçok çocuk gözaltına alındı ve darbedildi.

Selfit'in batısındaki Burukin kasabasındaki baskında ise, İsrail güçleri yerel dükkan ve evlere operasyon düzenleyerek güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu. El Halil'in güneyindeki Dura kasabasındaki baskında, Bankalar Caddesi üzerindeki benzin istasyonu ve dükkan sahipleri, iş yerlerini kapatmaya zorlandı.

Beytüllahim'in güneyindeki Merah Rabah köyü de baskına uğrayan yerlerden biri oldu.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi'nin raporuna göre, şubat ayında İsrail ordusu Batı Şeria'da 1475, yerleşimciler ise 230 saldırı gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşandığı kaydedildi.

Bu dönemde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu 167'si çocuk olmak üzere 934 Filistinli yaşamını yitirirken, 7 bine yakın kişi de yaralandı.