Orta Doğu’da tansiyonu yükselten açıklamalar peş peşe geldi. Nir Barkat ve Eli Cohen, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. İsrailli yetkililer, diplomatik sürecin başarısız olması halinde İran’a yönelik askeri operasyonların yeniden başlayabileceğini dile getirdi.

Müzakereler Çöktü, Gerilim Tırmandı

İslamabad’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren kritik görüşmelerden sonuç çıkmaması, bölgedeki kırılgan dengeleri daha da sarstı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance öncülüğünde yürütülen temasların başarısızlıkla sonuçlanması, taraflar arasındaki krizi derinleştirdi.

İran cephesi, Washington yönetimini “maksimalist talepler” ile süreci kilitlemekle suçlarken, yeni bir müzakere turunun planlanmadığı açıklandı. Tahran yönetimi, ABD’ye yönelik güven eksikliğinin altını çizdi.

İran’dan Hürmüz Boğazı Mesajı

İran lideri Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran’ın elinde olduğunu vurguladı. Bu çıkış, olası bir kriz durumunda küresel enerji arzının ciddi şekilde etkilenebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı’nda yaşanacak herhangi bir gerilim, dünya petrol piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açabilir.

Lübnan İçin Saldırı Çağrısı

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, sadece İran’ın değil, Lübnan’ın da hedef alınması gerektiğini savundu. Cohen, saldırıların yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, ülkenin altyapı ve stratejik tesislerinin de hedef alınmasını gündeme getirdi.

ABD Kritik Bir Yol Ayrımında

Müzakerelerin çökmesi, ABD yönetimini de zor bir karar sürecine sürükledi. Washington’un ya yeniden diplomasiye ağırlık vereceği ya da İsrail ile birlikte daha sert bir askeri stratejiye yönelebileceği değerlendiriliyor.

Bu süreçte Pakistan, taraflara itidal çağrısı yaparak ateşkesin korunması gerektiğini vurgulamayı sürdürüyor.

Bölgede Kritik Eşik

İsrail’den gelen sert açıklamalar, İran’ın karşılık veren mesajları ve ABD-İran hattındaki diplomatik çıkmaz, Orta Doğu’yu yeni bir çatışma ihtimaline daha da yaklaştırdı. Gelişmelerin yalnızca siyasi dengeleri değil, küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.