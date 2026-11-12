İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın gerekçesi olarak LFI'nin İsrail'e yönelik tutumu ve iki siyasetçinin açıklamaları gösterildi.

‘İSRAİL ALEYHİNE İFTİRALAR YAYIYORLAR’

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Mélenchon ve Panot'un İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle ülkeye girişlerini engelleme kararı aldığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, iki Fransız siyasetçinin "İsrail aleyhine iftiralar yaydığı" öne sürüldü.

Ayrıca Mélenchon ve Panot'un, abluka altındaki Gazze'ye insani yardım götüren filolara Fransız gemilerinin eşlik etmesi yönündeki talepleri de kararın gerekçeleri arasında sıralandı.

FRANSA DA İSRAİLLİ YETKİLİYE GİRİŞ İZNİ VERMEMİŞTİ

Öte yandan Fransa da daha önce benzer bir karara imza atmıştı. Paris yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin toprakları gasbedilerek kurulan çok sayıda yerleşimi bünyesinde barındıran İsrail Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan'ın ülkeye girişine izin vermemişti.