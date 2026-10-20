İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda can kayıpları yaşandı. Sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Gazze'nin kuzey ve orta bölgelerinde sivilleri hedef alan saldırılarda biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli hayatını kaybetti.

YANGIN EKİPLERCE SÖNDÜRÜLDÜ

Gazze kentinin batısında bir evin hava saldırısıyla vurulması sonucu ise Ekrem Bessam Yasin (39) ve eşi Dina Nebil Yasin (36) yaşamını yitirdi. Şifa Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı, saldırının ardından çiftin cenazeleriyle birlikte 4 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi. Yaralıların üçünün kadın olduğu belirtildi.

Bombardımanın ardından evde çıkan yangın, sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

HAN YUNUS VE MÜLTECİ KAMPLARINDA DA SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Kayzan Ebu Reşvan bölgesinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bulunan Ez-Sevariha Mezarlığı yakınlarına düzenlenen saldırıda da bir Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerinin ateşiyle bir çocuk yaralanırken Cibaliya Mülteci Kampı'nın El-Kasasıb bölgesinde daha önce ağır yaralanan bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN KALDIĞI ALANLAR HEDEF ALINDI

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda bulunan Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evleri ve çadırları yoğun topçu ateşine tuttu.

İsrail tanklarının da kentin merkezinde, kuzeyinde ve güneyinde sivillerin yaşadığı bölgelere yoğun ateş açtığı belirtildi. Eş zamanlı saldırılarda Gazze'nin doğusundaki bazı bölgelerde geniş çaplı yıkım gerçekleştirildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 74 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip edildiği bildirildi.