İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Dürzi ve Çerkez toplulukları için açıklanan yatırım paketine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, onaylanan yatırım paketine ilişkin, "Dürzi toplumundaki kardeşlerimize karşı derin bir bağlılığımız var. Bu bağlılık aynı zamanda bölgedeki, özellikle de Suriye'deki Dürzileri de kapsamaktadır." açıklamasında bulundu.

İsrail hükümetinin onayladığı Celile, Karmel Dağı bölgeleri ile işgal altındaki Golan Tepelerindeki Dürzi ve Çerkez topluluklarının güçlendirilmesi ve sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik 2025-2029 yıllarını kapsayan plana göre, altyapı, arazi ve kamu kurumlarının rehabilitasyonu ve geliştirilmesi, yerel yönetimlerin kalkınma bütçelerinin artırılması hedefleniyor.

Uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan bölge için açıklanan yatırım paketine 2,9 milyar şekel (1 milyar dolar) ayrılacağı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bugün Suriye'den Dürzi işçilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmak üzere gelmelerine yakında izin vereceklerini duyurmuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Ceramana bölgesinde 1 Mart'ta hükümet güçleri ve silahlı Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmaların ardından Netanyahu, olaylar üzerine Şam'ın güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı bölgeyi "Suriye ordusuna karşı koruma" yönünde talimat vermişti.