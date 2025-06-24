İsrail'İn aşırı sağcı maliye bakanı Bezalel Smotrich, saldırılarla ilgili olarak ilk açıklamayı yaptı. Smotrich, "Tahran sallanacak" dedi.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da, "İran'ın ateşkesi ihlal etmesine karşılık olarak İsrail ordusu Tahran'ın kalbindeki rejim hedeflerine yönelik güçlü saldırılar gerçekleştirme talimatı verdim" açıklamasını yaptı.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada ise savunma sistemlerinin İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeleri engellemek için çalıştığını söyledi ve halkı bir sonraki duyuruya kadar orada kalmalarını söyledi.

Ateşkesi ihlal eden füze dalgasından ilk roket ise Galile'de bir konuta düştü. Henüz ölü veya yaralılar hakkında bir açıklama yapılmadı.

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu ateşkesi resmen kabul ettiklerini duyurmuştu ancak İran resmi bir açıklama yapmamıştı.

Sadece Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi "ateşkese hazır olduklarını" beyan etmiş ve İsrail'in saldırılarını durdurmasını beklediklerini söylemişti.