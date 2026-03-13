İsrail ordusu, ABD ile birlikte hedef aldıkları İran'a yaklaşık 7 bin 600, Lübnan'a ise bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’a 28 Şubat’tan bu yana düzenledikleri 2 binin üzerindeki hava saldırısında İran ordusuna ait karargahların ve askeri altyapısının hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran’ın balistik füze kapasitesine yönelik yaklaşık 4 bin 700 hava saldırısı yaptığı savunuldu. Açıklamada geri kalan saldırıların detayına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail jetlerinin 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiği de aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda Hizbullah’a ait 200 füze ve fırlatma rampasının imha edildiği, 35 komuta ve kontrol merkezinin vurulduğu ve 380’den fazla Hizbullah mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.

İRAN'DA 150 HEDEFE HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, İran’ın orta ve batı kesimlerinde gün içinde 150 hedefe hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Vurulan hedefler arasında balistik füze depolama tesisleri, füze rampaları, dron depoları ve hava savunma sistemleri üretim tesisleri olduğ iddia edildi.

90 İsrail savaş uçağının son 24 saatte Tahran’a gerçekleştirdiği saldırılarda ise çok sayıda güvenlik karagahına 200 bomba atıldığı belirtildi.

Söz konusu hedefler arasında İran Gönüllü Güvenlik Güçleri'nin (Besic) Merkez Karargahı ile Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölgesel karagahının yanı sıra güvenlik güçlerine ait çok sayıda hedefin vurulduğu öne sürüldü.