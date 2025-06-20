İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, "İran’ın başkenti Tahran'dan nüfusun toplu olarak tahliye edilmesi gerektiğini" ileri sürdü.

Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve bazı askeri yetkililerle görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.

"Tahran'daki rejim hedeflerine yönelik saldırıları yoğunlaştırma" talimatı verdiğini belirten Katz, "Besic ve Devrim Muhafızları gibi rejimin tüm sembollerinin vurulması gerektiğini" savundu.

Katz, İran’ın misilleme saldırılarına yanıt olarak "İsrail, İran'ın nükleer programını engellemek için tesisleri ve bilim insanlarını hedef almaya devam ederken, Tahran’dan toplu nüfus tahliyesi gerçekleştirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KATZ TAHLİYE DEDİ, HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Ancak Katz'ın bu çağrısı İran'da tam tersi etkiyi yarattı. Zira İran halkı Cuma namazından sonra sokaklara döküldü. İsrail'e karşı sloganlar ve dualarla saldırılar protesto edildi.

Binlerce kişinin katıldığı protestolarla medyanlar tıklım tıklım oldu. İsrail'in, İran muhalifetini organize etme çabası, düzenli olarak bombalanan İran'da bir karşılık bulmadı.