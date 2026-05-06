İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, üst düzey komutanlarla Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Hiyam beldesinde durum değerlendirmesi yaptı ve brifingler aldı.

Burada yaptığı açıklamada, ABD ordusuyla işbirliği ve koordinasyon içinde durumu izlemeyi sürdürdüklerini ve İran'da "vurulmaya hazır bir dizi hedefleri" olduğunu ileri süren Zamir, İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamak için yüksek alarm durumunda olduklarını söyledi.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ HEDEF ALINDI

Zamir, İsrail ordusunun Lübnan'da saldırılarına devam ettiğini belirterek 2 Mart'ta saldırıların genişletilmesinden bu yana 2 binden fazla Hizbullah mensubunun hedef alındığını savundu.