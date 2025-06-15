İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları devam ederken, bugün hava saldırılarının şiddetini artıran İsrail, binlerce İranlının ülkesini terk etmeye başlamasına neden oldu.



Başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin dört bir yanından binlerce insan farklı ülkelere giriş yaparken, kalabalıkların en sık toplandığı bölgelerden biri de Gürbulak Sınır Kapısı oldu. Gürbulak üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen İranlılar, Bazargan Sınır Kapısı'nda toplandı.



AKIBETLERİNİN NE OLACAĞI BİLİNMİYOR



Bugün Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar Türkiye-İran sınırında herhangi bir yoğunluk yaşanmadığı belirtilse de, akşam saatlerinde artan kalabalıklarla birlikte Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen İranlılar hakkında ne karar verileceği merak konusu haline geldi.



Prosedüre göre İranlılar, Türkiye'de 90 gün boyunca vize ibraz etmeksizin seyahat etme hakkına sahip. Ancak söz konusu izinler yalnızca 'turistik' amaçlı sağlanırken, sığınma ya da mültecilik gibi yasal statüler için başvuru şartı aranıyor.