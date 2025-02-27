Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'e ait SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından bir araca yönelik düzenlendiği belirtildi. Saldırıda aracın iki kez vurulduğu ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Lübnan basını, saldırıda hedef alınan aracın bir kamyonet olduğunu ve hayatını kaybedenlerden birinin Hizbullah mensubu Mehdi Şahin olduğunu aktardı. İsrail, bir gün önce de Hermel'i El-Kasr beldesine bağlayan yol üzerinde bir aracı SİHA ile vurmuş, o saldırıda ise 1 kişi ölmüş ve 1 kişi yaralanmıştı.

Lübnan ve İsrail Arasındaki Ateşkes

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkesin ardından, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun güneyde tam kontrolü sağlamadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

İsrail'in çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları sonucu 82 kişinin hayatını kaybettiğini, 270 kişinin ise yaralandığını bildirdi.