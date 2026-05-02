İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, ABD merkezli X platformunda yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın söz konusu noktadan “defalarca roket saldırısı düzenlediğini” öne sürdü. Shoshani, paylaştığı görselde yapının tamamen yıkılmadığını savunurken, kompleks içindeki ve dini alan olarak tanımlanmayan bir binaya zarar verildiğini itiraf etti.

‘TEDBİR ALDIK’

Açıklamada ayrıca, askerlerin bölgenin dini bir yerleşke olduğunu tespit etmesinin ardından daha fazla zarar vermemek için tedbir aldığı iddia edildi.

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA ise, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Yarun’da evler, iş yerleri ve çeşitli yapılarla birlikte bir manastır ve rahibe okulunu da yıktığını bildirmişti.