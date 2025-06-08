İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze’ye insani yardım taşıyan "Madleen" isimli yelkenliye ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yapan Katz, İsrail'in Gazze ablukasını delmeye yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğini vurguladı.

Gazze Şeridi’ne uygulanan deniz ablukasını aşmak amacıyla Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition - FFC) tarafından gönderilen “Madleen” yelkenlisi, aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg ve iki Türk vatandaşının da bulunduğu bir grup sivil gönüllüyü taşıyor.

Bakan Katz, “İsrail Savunma Kuvvetleri’ne, ‘Madleen’ nefret filosunun Gazze kıyılarına ulaşmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alma talimatı verdim” dedi. Paylaşımında, Thunberg’i “antisemitist” olarak nitelendiren Katz, “Greta’ya ve Hamas’ın propaganda sözcülerine sesleniyorum: Geri dönün. Gazze’ye ulaşamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

'DENİZDE KARADA HAVADA MÜDAHALE EDERİZ'

Katz, İsrail’in sadece denizden değil, havadan ve karadan da olası yardım girişimlerine karşı koyacağını belirterek, “Ablukayı delmeye ya da terör örgütlerine yardım etmeye yönelik her türlü girişime karşı harekete geçilecektir” dedi.

'GRETA DA GEMİDE'

“Madleen” yelkenlisi, İsrail’in ağır bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan sivil bir girişim olarak yola çıktı. Özgürlük Filosu, daha önce de çeşitli ülkelerden aktivistlerin katılımıyla benzer yardım seferleri düzenlemiş, bu girişimler zaman zaman İsrail donanması tarafından engellenmişti.

Greta Thunberg’in gemide yer alması ise uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmış durumda. Filoda bulunan Türk vatandaşlarının kimlikleri henüz açıklanmazken, Ankara’nın bu konuda diplomatik temaslarda bulunabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, İsrail'in "Madleen" yelkenlisine yönelik olası bir müdahalesinin bölgede gerilimi daha da tırmandırabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle sivillerin yer aldığı yardım girişimlerine yönelik müdahaleler, daha önce olduğu gibi uluslararası alanda İsrail’e yönelik sert tepkileri beraberinde getirebilir.