İsrail, önceki gece Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriye’ye yönelik en yoğun hava saldırısını gerçekleştirdi. Hama ve Humus’taki hava üslerine ve Şam çevresine bomba yağdırdı. Suriye devlet medyasına göre, saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail basını, hedeflerden birinin Türkiye’nin SİHA konuşlandırmak istediği T4 (Tiyas) hava üssü olduğunu öne sürdü, “Ankara’ya üs kurma mesajı gönderildi” diye yazdı.

‘GELECEK İÇİN UYARI’

Saldırı sonrası İsrail yönetiminden Şam’ın geçiş hükümetine tehdit geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırının “geleceğe dair uyarı” olduğunu söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’yı “İsrail’e düşman güçlerin Suriye’ye girmesine izin verirseniz çok ağır bedel ödeyeceksiniz” diye tehdit etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “Türkiye, Suriye’yi Türk himayesi altına almak için elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

MSB: İddialara itibar etmeyin

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İsrail’in Hama’daki askeri üsse yönelik hava saldırısında “3 Türk mühendisin hayatını kaybettiği bilgisi” geldiğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı da Suriye’de yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yaptı.

Bakanlık kaynakları, T4 üssünün bombalanmasına ilişkin “Suriye’de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir” dedi.