İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar sözde Ermeni soykırımını resmen tanıma çağrısı yaptı.

Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye jet motoru satışını resmen Kongre'ye duyurmasının ardından geldi.

Önergenin gerekçe metninde yer alan ifadelerde "kapsamlı ve kesin tarihi belgelere rağmen konunun başta Türkiye olmak üzere organize bir reddetme kampanyasına maruz kaldığı" iddia edildi.

İsrail, bu zamana kadar sözde soykırımı tanımayı reddetmişti. Karar tasarısının, kabinedeki oylamanın ardından nihai onay için İsrail parlamentosu Knesset’e sunulacağı aktarıldı.

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İsrail basınına göre hükümet, geçmiş dönemlerde Ankara ile olan ikili ilişkilerine zarar verebileceği endişesiyle söz konusu olayları resmi olarak tanımaktan kaçınıyordu.

İsrail basını, Türkiye ile bozulan ilişkileri soykırımı tanıma nedeni olarak gösterdi.

Times of Israel'in haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki duruma yönelik soykırım iddialarının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen yıl ilk kez bu olayları soykırım olarak tanıdığını ifade etmişti" ifadelerine yer verildi.

Bakan Sa’ar’ın açıklamasına Türkiye’den henüz anlık bir tepki gelmedi. Tasarının gelecek hafta gündeme alınması bekleniyor.