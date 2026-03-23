ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar 24. gününe girerken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsrail ordusunun, İran’a yönelik saldırılarda eski mühimmat kullanmaya başladığı ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre ordu, İran’daki askeri üsleri hedef alan operasyonlarda yaklaşık yarım asırdır depolarda tutulan ve isabet oranı düşük mühimmatları devreye soktu.

TASARRUF VE STOK AMACI

Haberde, söz konusu mühimmatların kullanılmasının arkasında maliyetleri düşürme ve mevcut stokları eritme hedefinin bulunduğu belirtildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı.

Buna karşılık İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre saldırılarda ölenlerin sayısı bini aşarken, yaralı sayısının ise 17 bini geçtiği bildirildi.