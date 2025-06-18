İran hava savunması, İsrail'e ait bir Hermes İHA'sını düşürdü. Kısa süre sonra görüntülerini yayımladı. Düşürülen bu İHA, İran'ın ilk belgelediği isabetli hava savunması oldu.

İran, belgelenen İHA'nın yanında 3 ayrı İHA'yı da yok ettiğini iddia etti. Tasnim ajansının Pazartesi günü yayımladığı habere göre bu İHA’lar, Hamedan eyaletine bağlı Malayer ilçesinin kırsal bölgesinde vuruldu.

İranlı yetkililer sadece bir İHA'nın kalıntılarını paylaştı. İran basını, savunmanın daha önce de 4 adet F-35 uçağını düşürdüğünü iddia etmiş ve iki İsrailli pilotu da rehin aldığını iddia etmişti.

İsrail ise İran üzerinde mutlak hava hakimiyetini kurduğunu açıklamış ve İsrail uçak ve İHA'ların İran üzerinde özgürce hedefleri vurduğunu öner sürmüştü.