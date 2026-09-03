Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'nin haberine göre, BATS'ın binasında çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Eylemi ise kimliği açıklanmayan bir grubun üstlendiği belirtildi.
EYLEMİN GEREKÇESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Söz konusu grubun yayımladığı mesajlarda, eylemin gerekçesi olarak BATS ile İsrailli silah üreticisi IAI arasındaki bağlantıya dikkat çekildiği aktarıldı.
BELÇİKA SAVUNMA BAKANI TEPKİ GÖSTERDİ
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırının faillerini "aşırılık yanlısı" olarak nitelendirdi.